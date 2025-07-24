شكرا لقرائتكم خبر عن تاج الملكة فريدة يُبهر زوار متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية من أهم المتاحف الذى له تاريخ طويل بدءا من إنشاء المبنى وحتى أصغر محتوياته من المجوهرات الملكية والذى خصصته وزارة السياحة والآثار لحفظ مقتنيات ومجوهرات أسرة محمد على وهو بمنطقة زيزينيا بمحافظة الإسكندرية يأتى اليه عدد كبير من المصريين والأجانب بشكل يومى لمشاهدة المجوهرات الملكية التى لا يوجد لها نسخة آخرى فى العالم؛ وفى تقريرنا التالى نرصد أهم مقتنيات المتحف وهو تاج الزهور للملكة فريدة.

ويقول محمد سعيد، خبير أثرى بالإسكندرية، إن تاج الزهور من ابرز مقتنيات المتحف والمصنوع من البلاتين ومرصع بأحجار من الماس على شكل زهور متدرجه الأحجام.

وأضاف أن التاج ملك الملكة فريدة وهى اسمها الحقيقى هو صافيناز ذو الفقار ولدت فى الخامس من سبتمبر عام 1921 فى الإسكندرية بحى جناكليس وهى الزوجة الأولى للملك فاروق الأول ووالده الأميرات فوزية وفادية وفريال فاروق وتزوجها الملك فاروق الأول فى 20 يناير عام 1938 واسمها إلى فريدة وذلك لتنتمى لأمبراطورية حرف الفاء الذى أقرها الملك فؤاد الأول لأسرته الملكية لتبدأ كلها بهذا الحرف والذى كان يتفائل به.

وأشار إلى أن حازت الملكة فريدة بشعبية كبيرة عند الشعب المصرى حيث كان لها دورا كبيرا وبصمة واضحة فى تحريك التاريخ بعد أن تسببت علاقتها المتدهورة بزواجها من الملك فاروق الأول بالنقص من شعبيته وقلت فرص بقائه ملكا على مصر خاصا بعد الطلاق الملكى عام 1948 حتى قيام ثورة يوليو 1952.

وأوضح أنه كانت الملكه فريدة جميلة ومتميزة رمزا للنقاء والحشمه والذوق الرفيع.. قامت بالعديد من الأعمال الخيرية حيث كانت تزور الملاجئ والمسنين وتساعد المحتاجين وتقيم الحفلات الخيرية لذلك حظت بحب وشعبية كبيرة من الشعب المصرى.

قصة بناء قصر المجوهرات

فى البداية قصر المجوهرات هو فى الأصل يسمى قصر فاطمة حيدر على الطراز الأوروبى والذى يُعد نموذجًا فريدًا ومميزًا للمبانى المصرية المستوحاة من الطراز الأوروبى صممه الفنان الإيطالى "أنطونيو لاشياك" على غرار القصور الأوروبية.

وتعد النبيلة "فاطمة الزهراء حيدر" من الجيل الخامس من أحفاد محمد على باشا. تم الانتهاء من بناء القصر عام 1923 ليكون مقرًا صيفيًا للأميرة وأسرتها. بعد قيام ثورة 23 يوليو1952م تمت مصادرة القصر ليصبح استراحة رئاسية، حتى صدر قرار جمهورى سنة 1986م بتخصيص القصر ليكون متحف للمجوهرات الملكية لأسرة محمد علي. ‎تم افتتاح المتحف رسميًا يوم 29 أكتوبر عام 1986م.

محتويات القصر

‏يقع المتحف فى منطقة زيزينيا بالإسكندرية، ويتكون القصر من جناحين؛ جناح شرقى، وجناح غربى يربط بينهما ممر ذو شرفات على الجانبين يتكون الجناح الغربى من طابقين، يضم الأول أربع قاعات وبهو وحمام، أما الثانى فيضم أربع قاعات ملحق بها أربعة حمامات يتوسطها بهو كبير. يحتوى المتحف على 13 قاعة عرض يعرض فيها ما يقرب من 1000 قطعة‏.

أهم المقتنيات

علبة حلوى زفاف الملك فاروق والملكة فريدة من مقتنيات الملكة فريدة وهى علبة ملبس وحلويات قدمت فى زفاف الملك فاروق والملكة فريدة يوم 20 يناير 1938 وتم نقش اسمه على حافة العلبة من الدخل وهى مصنوعة من الفضة مطلية بالذهب مغطى بالمينا الخضراء ويعلوه بالكامل خطوط طولية وعرضية بارزة من الفضة ومتقاطعة مع بعضها يتوسط الغطاء من الأعلى نقش بارز من الفضة المطلية بالذهب للحروف الاولى من فاروق وفريدة حرفى [ف ف] معكوسان مصممين بشكل غاية فى الجمال فى شكل مفتاح صول ويعلوهم التاج الملكي.



تاج الزهور أهم مقتنيات قصر المجوهرات



