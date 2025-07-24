القطار الكهربائى الخفيف يقلل زمن التقاطر اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

يقلل القطار الكهربائى الخفيف، اليوم الخميس، زمن التقاطر بمناسبة إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث سيتم تغيير مواعيد رحلات قطار العاصمة فقط يوم الخميس 24 يوليو ليعمل وفقًا لجدول يوم الجمعة.

وأضافت الشركة المشغلة للقطار أن جميع الرحلات من عدلى منصور إلى مدينة الفنون والثقافة ستكون كل 15 دقيقة ابتداءً من الساعة 2 ظهرًا حتى نهاية اليوم.

• آخر رحلة من عدلى منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:00 مساءً.

• آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلى منصور الساعة 10:15 مساءً.

ويخدم القطار الكهربائى الجديد عدة مدن جديدة شرق القاهرة بالإضافة إلى خدمة مدينة العاشر من رمضان فى مرحلتها الرابعة، بالإضافة إلى ربط العاصمة الإدارية بالقاهرة والمدن الجديدة، وتم افتتاح المشروع بتاريخ 3 يوليو 2022، وأصبح القطار الخفيف الأن وسيلة النقل الرئيسية لأغلب سكان المدن الجديدة بشرق القاهرة، مثل "العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، ومدينة الروبيكى"، وخاصة بعد توفير أماكن انتظار للسيارات خاصة بالركاب لتسهيل الوصول لمحطات القطار بالإضافة إلى تشغيل خطوط نقل جماعى تربط شوارع المدن بمحطات القطار، بالإضافة إلى ميزة التقاء القطار بالخط الثالث لمترو الأنفاق، جعله الوسيلة المناسبة والأسرع والاختيار المناسب بالإضافة إلى ربطه مستقبلا مع المونوريل والقطار الكهربائى السريع والاتوبيس الترددى.

وشكل تشغيل القطار الكهربائى الخفيف فارقا كبيرا لسكان مدن شرق القاهرة، حيث ترك الكثير من السكان، سياراتهم الخاصة ولجأوا لاستخدام القطار ثم المترو وهو ما وفر المال والجهد وخف من الازدحام كثيرا.