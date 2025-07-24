شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: السوق المصرى يمتلك قوة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء أن سوق الدواء المصرى يمتلك القوة الكبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن التطور التنظيمى والرقابى الكبير الذى تحقق خلال الفترة الماضية شكل عامل جذب مهم لهذه الاستثمارات، وجعل مصر أحد أكبر الأسواق الواعدة فى المنطقة.

وقال رئيس هيئة الدواء، إن هيئة الدواء المصرية تحرص على فتح آفاق أوسع للتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ودعم الابتكار والتدريب ونقل الخبرات، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى رائد فى مجال الصناعات الدوائية، ويدعم جهود الدولة فى تحقيق الأمن الدوائى وتطوير منظومة الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتابع: "ندعم تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات الدوائية، وبحث سبل التعاون المشترك فى مجالات التدريب، ودعم الابتكار، وتيسير إتاحة المستحضرات الدوائية الحديثة، بما يسهم فى تطوير القطاع الصحى المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030".

وأشار إلى بحث آليات إتاحة الابتكارات الدوائية الجديدة بشكل سريع ومنتظم بما يتماشى مع خطط الدولة للنهوض بالقطاع الصحى، فضلًا عن مناقشة تقديم أدوية مبتكرة بما يساهم فى تعزيز الصحة العامة للمواطن المصرى.