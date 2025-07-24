شكرا لقرائتكم خبر عن تحاليل ما قبل الزواج.. وزارة الصحة: لا أحد يعرف نتيجتك إلا أنت والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن نتائج تحاليل الطرف الآخر فى مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج يتم استلامها من قبل صاحب الشأن فقط.

وتابعت وزارة الصحة: "يكون لكل طرف من الطرفين شهادة منفصلة تحتوى على نتائج تحاليله الطبية وتتم المناقشة تتم مع كل طرف من خلال جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية".

واستكملت الوزارة: "ليس من دور وزارة الصحة والسكان إعلام الطرف الآخر بنتائج أى تحاليل بل من دورها الحفاظ على سرية بيانات المواطن وتقديم المشورة الطبية عند الحاجة".

وأضافت وزارة الصحة: "لا يتم استلام هذه النتائج إلا من صاحب التحليل شخصيا أو من ينوب عنه فى استلام الوثيقة بموجب توكيل رسمى".