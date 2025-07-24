شكرا لقرائتكم خبر عن تحاليل ما قبل الزواج.. وزارة الصحة: لا أحد يعرف نتيجتك إلا أنت والان مع تفاصيل الخبر
وليد عبد السلام
الخميس، 24 يوليو 2025 02:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إن نتائج تحاليل الطرف الآخر فى مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج يتم استلامها من قبل صاحب الشأن فقط.
وتابعت وزارة الصحة: "يكون لكل طرف من الطرفين شهادة منفصلة تحتوى على نتائج تحاليله الطبية وتتم المناقشة تتم مع كل طرف من خلال جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية".
واستكملت الوزارة: "ليس من دور وزارة الصحة والسكان إعلام الطرف الآخر بنتائج أى تحاليل بل من دورها الحفاظ على سرية بيانات المواطن وتقديم المشورة الطبية عند الحاجة".
وأضافت وزارة الصحة: "لا يتم استلام هذه النتائج إلا من صاحب التحليل شخصيا أو من ينوب عنه فى استلام الوثيقة بموجب توكيل رسمى".
