شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثيرون عن خطوات وإجراءات الحصول على خدمة تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري من خلال المركز التكنولوجي، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المراكز للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن في مجالات التنظيم والمباني والإشغالات والإسكان.

وتسهيلًا على أصحاب المحال، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية خطوات وإجراءات تقديم طلب لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من مالك المحل أو مستأجر أول وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

- صورة عقد الإيجار/التمليك.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

- إيصال سداد الرسوم.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

- تسليم الخدمة لمتلقي الخدمة.

وتتيح المراكز للمواطنين العديد من الخدمات، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار ترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.

وتقدم المراكز التكنولوجية لأصحاب المحال عشرات الخدمات الأخرى، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، إلغاء تراخيص المحال، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل، تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).