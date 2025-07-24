شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى رهبنته.. 37 عاما من التكريس والخدمة والبذل فى حياه البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بنهاية شهر يوليو الجارى، بمرور 37 عامًا على رهبنة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إذ ترهب قداسته في عام 1986 بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وحمل اسم الراهب ثيؤدور الأنبا بيشوي.

بدأ البابا تواضروس خدمته الرعوية كراهب كاهن في إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية في 10 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997، حيث سيم أسقفًا عامًا مساعدًا للمطران الأنبا باخوميوس، ومسؤولًا عن لجنة الطفولة بالمجمع المقدس، وعُرف بخدمته الهادئة واهتمامه بتنشئة الأجيال.

واُختير قداسته بالقرعة الهيكلية يوم 4 نوفمبر 2012 ليكون البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو ما وافق يوم عيد ميلاده الستين، وتسلم عصا الرعاية رسميًا في 18 نوفمبر من العام نفسه في احتفال كنسي مهيب شهد حضور الآلاف من الآباء الأساقفة والكهنة وممثلي الكنائس المسيحية والدولة.