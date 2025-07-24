شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة.. رفع علم مصر في نيويورك احتفالا بذكرى ثورة يوليو.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير اسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة بجانب عمدة نيويورك ايريك ادامز والأنبا ديفيد من الكنيسة القبطية المصرية في حفل رفع العلم المصري في مدينة نيويورك في ذكرى ثورة 23 يوليو ١٩٥٢ المجيدة، وهي المرة الاولى التي يرفع فيها العلم المصري في نيويورك احتفالا بالعيد الوطني المصري، حيث شارك في الحفل كذلك نخبة من اعضاء وابناء الجالية المصرية في نيويورك.

وتحدث السفير أسامة عبد الخالق خلال الاحتفالية عن ثورة يوليو ودور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر خلال هذه الفترة، فيما أشاد عمدة نيويورك بالعلاقات بين مصر والولايات المتحدة معربا عن تطلعه لتعزبزها، مشيرا إلى تقدير واعتزاز الشعب الأمريكي بمصر وحضارتها الراسخة، مؤكدا أن الالاف السائحين الأمريكيين يحرصون على زيارة مصر .