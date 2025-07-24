شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المعالم التراثية بحديقة حيوان الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

حديقة حيوان الجيزة، التي تأسست عام 1891، تعد واحدة من أقدم حدائق الحيوان فى أفريقيا وأشهرها، وتتميز بتراث معمارى وطبيعى فريد، على الرغم من كونها مركزًا للحياة البرية، فإنها تضم العديد من المعالم الأثرية والتاريخية التي تعكس تاريخ مصر الحديث.

وتخضع الحديقة حاليًا لعملية تطوير شاملة، تهدف إلى تحديث البنية التحتية مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمعالم المذكورة.

ومن أبرز المعالم الأثرية والتاريخية فى حديقة حيوان الجيزة

المغارة الملكية

تعد من أقدم معالم الحديقة، حيث أُنشئت عام 1867 قبل تأسيس الحديقة نفسها، صممت على شكل قلعة مزخرفة بالشعاب المرجانية من البحر الأحمر، وتحتوى على نباتات نادرة ومساقط مياه تضفى أجواءً خاصة، و تعتبر المغارة الملكية من أبرز المعالم التي تميز الحديقة.

كوبرى إيفل

جسر معدنى صغير مستوحى من تصميمات المهندس الفرنسى غوستاف إيفل، يعتبر من أقدم الجسور الحديدية فى مصر، و يستخدم كعنصر جمالى داخل الحديقة.

القاعة اليابانية

تعد نموذجًا معماريًا فريدًا من الطراز الياباني، حيث تضم حديقة يابانية صغيرة تحتوي على نباتات وزهور مستوردة من اليابان، وتعتبر القاعة اليابانية من أبرز المعالم التى تميز الحديقة.

القاعة الملكية

كانت مخصصة لاستقبال الضيوف الملكيين، وتتميز بتصميمها الفخم والزخارف الملكية، والتى تعتبر من أبرز المعالم التي تميز الحديقة.

جزيرة الشاى

جزيرة صغيرة وسط البحيرة، كانت تستخدم كمكان للاسترخاء وتقديم الشاى للزوار، تعتبر جزيرة الشاى من أبرز المعالم التي تميز الحديقة.

الجبلاية

منطقة صخرية طبيعية تستخدم كمأوى لبعض الحيوانات، وتعتبر من أبرز المعالم الطبيعية داخل الحديقة.



المتحف الحيوانى

أُنشئ عام 1906، ويضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، حيث يعد المتحف الحيوانى من أبرز المعالم التى تميز الحديقة.