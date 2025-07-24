شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي مهنئاً مصر بذكرى ثورة 23 يوليو: نتطلع لاستمرار تعاوننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مصر حكومة وشعبًا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في تهنئته التي نشرها الموقع الرسمي الخارجية الأمريكية: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ حكومة وشعب مصر بمناسبة عيدها الوطني، الموافق 23 يوليو.

أكد وزير الخارجية الأمريكي على الروابط التاريخية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، معربا عن تطلع بلاده إلى مواصلة تعاون البلدين في إطار أولوياتهما المشتركة لتحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي.