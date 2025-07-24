شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إجازة رسمية للقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل العاملون بالقطاعين الحكومى والخاص، اليوم، الخميس، 24 يوليو 2025، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، بدلا من أمس الأربعاء 23 يوليو.

وأعلنت الحكومة، أن اليوم الخميس 24 يوليو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من الأربعاء 23 يوليو، وذلك فى إطار قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وتمنح هذه الإجازة لجميع العاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل المصري.

كما أصدرت وزارة العمل، الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2025، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر الخميس الموافق 24 يوليو 2025، ويأتى القرار تنفيذا لحكم المادة (52) من قانون العمل، التى تنص على استحقاق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل خلال عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وأوضح الكتاب، أن القرار صدر فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2474 لسنة 2025، والذى حدد الخميس 24 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من الأربعاء، فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، تحقيقا للأهداف الاجتماعية والقومية لتلك المناسبات.

وأشار إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر، وفقا للقانون.

وشدد الكتاب الدورى على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديرى مديريات العمل فى المحافظات، ضرورة نشر أحكام الكتاب بمواقع العمل والإنتاج، والعمل على تطبيقها وتنفيذها بدقة.