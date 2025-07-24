شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الإعلام بنات بالأزهر تحصد 4 مراكز متميزة فى جوائز الإعلام والتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة الإعلام والتحول الرقمى، مساء الأحد، نتائج النسخة الدولية الثانية والعربية الخامسة من جوائز البحوث على مختلف مستوياتها، حيث أحرزت كلية الإعلام بنات بجامعة الأزهر حضورًا لافتًا بفوزها بأربعة مراكز متقدمة في فئات متعددة.

وجاءت النتائج على النحو التالى:

فازت الأستاذة الدكتورة نادية قطب، الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون، بالمركز الثالث في فئة المستوى المحلي عن بحثها بعنوان: "تقييم النخبة الإعلامية لمحتوى وأداء قناة الوثائقية المصرية.. دراسة كيفية ونقدية وميدانية".



الأستاذة الدكتورة نادية قطب

كما حصلت الأستاذة الدكتورة زينب صالح عبد الفضيل جاد، الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان، على المركز الثالث فئة المستوى الدولي، عن بحثها: "محددات كراهية العلامات التجارية المحلية والعالمية وعلاقتها بسلوك المستهلك المصري: دراسة ميدانية".



الدكتورة زينب صالح عبد الفضيل جاد

ونالت الدكتورة هيام سعد أبو الفتوح طلخان، المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، جائزة الدكتور سامي عبدالعزيز، عن بحثها المعنون: "سيميائية الإعلانات التليفزيونية الداعمة للمنتجات المصرية".



الدكتورة هيام سعد أبو الفتوح طلخان

وفي فئة البحوث العربية، حصلت الدكتورة هند أحمد حسين على المركز الثالث عن بحثها: "الدبلوماسية الرقمية ودورها في بناء الصورة الذهنية للمؤسسات الرسمية المصرية لدى المجتمع الدولي".



الدكتورة هند أحمد حسين



يأتي هذا الإنجاز ليؤكد تميز كلية الإعلام بنات بجامعة الأزهر في مجالات البحث العلمي والإعلامي، ويعكس الجهود العلمية المتميزة التي تبذلها عضوات هيئة التدريس في مواكبة قضايا الإعلام الحديث.