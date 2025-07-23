شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: 2.1 مليون شخص فى غزة يواجهون الجوع القاتل بخلاف القنابل والرصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ، خلال مؤتمر صحفى اليوم فى جنيف، إنه يواجه 2.1 مليون إنسان محاصرين في منطقة الحرب في غزة قاتلاً آخر بالإضافة إلى القنابل والرصاص: الجوع.، ونحن نشهد الآن ارتفاعًا مميتًا في الوفيات المرتبطة بسوء التغذية.

وأضاف، إنه منذ 17 يوليو، أصبحت مراكز علاج سوء التغذية الحاد الشديد ممتلئة، ولا تتوفر فيها إمدادات كافية للتغذية الطارئة، وفي عام 2025، وثقت منظمة الصحة العالمية 21 حالة وفاة مرتبطة بسوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة.

وتتجاوز معدلات سوء التغذية الحاد العالمي 10%، وأكثر من 20% من النساء الحوامل والمرضعات اللاتي تم فحصهن يعانين من سوء التغذية، وغالباً ما يكون ذلك شديداً.

وتتفاقم أزمة الجوع بسبب انهيار أنابيب المساعدات والقيود المفروضة على الوصول إليها.

ويعاني 95% من الأسر في غزة من نقص حاد في المياه، حيث يكون الوصول اليومي إلى المياه أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم للشرب والطهي والنظافة.

ولم تتمكن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني من توصيل أي طعام إلى قطاع غزة لمدة 80 يوماً متتالياً تقريباً - من أوائل مارس إلى منتصف مايو 2025 - بسبب الحصار الكامل على الوصول الإنساني والتجاري.

ومنذ ذلك الحين، استؤنفت عمليات تسليم الأغذية بشكل متقطع، لكنها لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب لبقاء السكان.، يخبرنا الآباء أن أطفالهم يبكون حتى يناموا من الجوع.

وقال، لقد أصبحت مواقع توزيع الأغذية أماكن للعنف، و تشير تقارير السلطات الصحية إلى مقتل 1026 شخصا في غزة خلال الفترة من 27 مايو إلى 21 يوليو أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من هذه المواقع.

و أضاف، لقد أصبحت حوالي 90% من الأراضي في غزة تحت أوامر الإخلاء أو ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية، لقد تعرضت المستشفيات، التي من المفترض أن تكون ملاذات آمنة، للهجوم بشكل منتظم، والعديد منها لم تعد تعمل، وحتى تلك المرافق العاملة لا تعمل إلا بالحد الأدنى من طاقتها بسبب الهجمات المتكررة، ونقص الوقود والإمدادات الطبية، وصعوبة الوصول.



وتعرض طاقم منظمة الصحة العالمية، الاثنين، لإطلاق نار في مدينة دير البلح.



وتعرض مقر إقامة موظفي منظمة الصحة العالمية للهجوم، مما عرض حياة الموظفين وأسرهم، بما في ذلك الأطفال، للخطر.



وقال، لقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المكان، ما أدى إلى إجبار النساء والأطفال على إخلائه سيرًا على الأقدام وسط صراع نشط، تم تقييد الموظفين الذكور وأفراد عائلاتهم بالأصفاد وتجريدهم من ملابسهم واستجوابهم، لا يزال أحد زملائنا رهن الاعتقال. نطالب بالإفراج الفوري عنه.



تم إجلاء 32 شخصا، بينهم نساء وأطفال، إلى مكتب منظمة الصحة العالمية الواقع على حدود منطقة الصراع.، كما تعرض مستودعنا الرئيسي الذي يحتوي على الأدوية والإمدادات الحيوية لأضرار بالغة.

وباعتبارها الوكالة الصحية الرائدة التابعة للأمم المتحدة، فإن الوجود العملياتي لمنظمة الصحة العالمية في غزة أصبح أكثر عرضة للخطر، مما يعوق الجهود الرامية إلى دعم النظام الصحي المنهار ويدفع البقاء على قيد الحياة إلى أبعد مدى بالنسبة لأكثر من مليوني شخص.

رغم ذلك، لا تزال منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى موجودة في غزة. التزامنا راسخ.

وأضاف، إنه ينبغي حماية وكالات الأمم المتحدة أثناء عملها في مناطق الصراع.، وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى توفير الحماية الفعالة لموظفي الأمم المتحدة ومرافقها، وللمدنيين، وللرعاية الصحية، لضمان تدفق المساعدات دون عوائق. وندعو مجددًا إلى إطلاق سراح الرهائن دون قيد أو شرط.

والوضع في سوريا مقلق للغاية أيضاً...ولا يزال الوصول إلى محافظة السويداء مقيدًا بشدة، مما يعوق بشكل أكبر تقديم المساعدات المنقذة للحياة، لقد أصبح المستشفى الرئيسي مكتظًا، ويواجه نقصًا حادًا في الموظفين والكهرباء والإمدادات.



نحن نتابع الأحداث عن كثب ونعمل على التحقق من التقارير المتعلقة بالهجمات على الرعاية الصحية، بما في ذلك الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى وسيارات الإسعاف والمرافق الصحي، لا ينبغي أن تكون الرعاية الصحية هدفًا أبدًا.



ويجب حماية الصحة دائمًا؛ كما أن الوصول الإنساني الآمن والمستدام إلى غزة وسوريا وجميع الحالات الإنسانية أمر بالغ الأهمية.

والآن، أود أن أقول بضع كلمات عن الادعاءات الأخيرة التي تم طرحها فيما يتعلق بمنظمة الصحة العالمية، والتعديلات على اللوائح الصحية الدولية، واتفاقية الأوبئة، دعني أكون واضحا تماما.

أولاً، اللوائح الصحية الدولية وتعديلاتها واتفاقية الأوبئة - جميعها مقترحة ومتفاوض عليها ومعتمدة من قِبَل دولنا الأعضاء. هكذا تعمل منظمة الصحة العالمية. إنها ملكٌ للدول، لجميع الدول الأعضاء الـ 194.



ثانيًا، ليس لمنظمة الصحة العالمية سلطة توجيه الدول. لا يمكننا فرض حظر سفر، أو إغلاق، أو إلزام بالتطعيم، أو أي نوع آخر من الإجراءات. ولا نسعى إلى ذلك، وهذا منصوص عليه بوضوح في وثيقتنا التأسيسية، دستور منظمة الصحة العالمية.

وأكد ، إن وظيفتنا هي تقديم توصيات وإرشادات مبنية على الأدلة، ودعم البلدان لحماية وتحسين صحة سكانها.

ولكن كيفية أو ما إذا كانت البلدان ستنفذ هذه النصيحة كانت دائما وستظل دائما متروكة لها، استنادا إلى المبادئ التوجيهية والقواعد الوطنية الخاصة بها.



وهذا ينطبق على كل ما نقوم به، سواء كان ذلك إرشادات للإقلاع عن التدخين، أو تحسين التغذية، أو الوقاية من الأمراض ومعالجتها - كل ما نقوم به.

وينطبق هذا المبدأ أيضًا على اللوائح الصحية الدولية، وفي الواقع، تحتوي اتفاقية الأوبئة الجديدة على قسم محدد يوضح ذلك بوضوح - المادة 22.

وثالثاً، لدينا إطار عمل واضح وشامل للغاية للحماية من التأثير غير اللائق لمصنعي الأدوية وغيرها من كيانات القطاع الخاص.

وبطبيعة الحال، نحن نعمل معهم، كما ينبغي لنا، ولكن لدينا ضمانات واضحة للغاية تم وضعها مع الدول الأعضاء.

والآن، تحديث سريع حول اتفاقية الوباء، وبشكل خاص مجموعة العمل الحكومية الدولية.

تم إنشاء مجموعة العمل هذه، التي تتكون من الدول الأعضاء لدينا، من قبل جمعية الصحة العالمية، وتم تكليفها بالتفاوض على الملحق الخاص بإمكانية الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم الفوائد، من بين أمور أخرى، لمساعدة العالم على الاستجابة بشكل أكثر فعالية للتهديدات الصحية المستقبلية.

وسيجتمع فريق العمل على مدار العام، بهدف عرض الملحق المكتمل على جمعية الصحة العالمية المقبلة في مايو 2026.

إن اتفاقية الوباء، التي تم التفاوض عليها على مدى 3 سنوات من قبل دولنا الأعضاء، تستند إلى الدروس المستفادة من جائحة كورونا لتحسين التعاون والتنسيق من أجل عالم أكثر أمانًا للجميع.

والآن ننتقل من التهديدات المستقبلية إلى التهديدات الحالية.

ويُظهر التقرير السنوي الأخير لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف بشأن تقديرات التغطية الوطنية للتحصين في جميع أنحاء العالم التقدم والتحديات الملحة.

وعلى الرغم من النمو المتواضع في تغطية اللقاحات على مستوى العالم، فإن ما يقدر بنحو 14.3 مليون طفل لم يتلقوا جرعة واحدة من أي لقاح، كما تلقى ملايين آخرون تغطية جزئية فقط.

وليس من المستغرب أن يكون الأطفال الذين يعيشون في واحدة من أكثر من 20 دولة متضررة من الصراعات أو حالات الطوارئ الإنسانية معرضين بشكل خاص لخطر فقدان التطعيمات المنقذة للحياة.

بالنسبة للحصبة، وهي واحدة من أكثر مسببات الأمراض المعدية في العالم، ورغم أن التغطية العالمية ارتفعت قليلاً عن العام الماضي، إلا أن أكثر من 30 مليون طفل لم يتلقوا الجرعة الكاملة من اللقاحات التي يحتاجونها.

في عام 2024، شهدت 60 دولة تفشيًا كبيرًا لمرض الحصبة - وهو ما يقرب من ضعف العدد في عام 2022.

في حين أن عدم القدرة على الوصول إلى اللقاحات يمثل إحدى المشكلات الرئيسية، فإن التردد في الحصول عليها يمثل أيضًا مصدر قلق واسع النطاق بالنسبة للبعض.

تتوفر معلومات مفصلة من منظمة الصحة العالمية ومنظمات الصحة العامة الأخرى على موقعنا الإلكتروني لمساعدة الأسر على فهم اللقاحات، التي أنقذت ملايين الأرواح منذ تطوير لقاح الجدري منذ أكثر من 200 عام.

الجوع، الجوع القاتل، الرصاص، القنابل ، الموت بسبب سوء التغذية، الاطفال ، اتفاقية الوباء ، الصحة العالمية ، منظمة الصحة العالمية ،