شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تختتم ورشة تدريبية حول “آليات التحقيق والتصرف” بمشاركة 21 عضوًا والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، أمس الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل المتخصصة حول “آليات التحقيق والتصرف”، والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة 21 عضوًا من النيابة الإدارية، بدءًا من درجة معاون نيابة وحتى وكيل نيابة من الفئة الممتازة.

واستهل حفل الختام بكلمة للمستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، نقل خلالها تحيات المستشار محمد الشناوي وتمنياته بأن تسهم الورشة في تعزيز المعرفة القانونية والخبرة العملية للأعضاء المشاركين.

وأكد على التزام المركز بتنفيذ توجيهات رئيس الهيئة بشأن استمرار عقد الدورات التدريبية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يساعد الأعضاء على مواجهة التحديات العملية والقانونية خلال أداء مهامهم القضائية عبر التطبيق العملي.

وتضمن برنامج الورشة مناقشة ودراسة مجموعة من القضايا العملية عبر حلقات تدريبية، بمشاركة نخبة من المحاضرين، وهم:

• المستشار حلمي حسين حلمي – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

• المستشار محمد عبد الهادي عمر – عضو إدارة التفتيش القضائي.

• المستشار عصام كمال أبو الروس – عضو إدارة التفتيش القضائي.

• المستشارة نهى أسامة أحمد – عضوة إدارة التفتيش القضائي.

واختتمت الفعاليات بتسليم شهادات المشاركة للأعضاء الذين اجتازوا الورشة التدريبية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.



ختام فعاليات الورشة



ختام فعاليات الورشة (2)



ختام فعاليات الورشة (3)



ختام فعاليات الورشة (4)