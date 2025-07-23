شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنظم لقاءات توعوية وزيارات ميدانية لطلبة المدارس بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار تنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل برفع الوعى الوطنى لدى الشباب وطلبة المدارس المصرية ونشر قواعد السلامة العامة والممارسات الإيجابية فى التعامل مع مختلف وسائل النقل وخاصة مرفق السكك الحديدية، تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتنظيم عدد من الندوات التوعوية والزيارات الميدانية وذلك حفاظًا على هذا المرفق الحيوى الذى يخدم قرابة المليون مواطن يوميًا.

ونظمت الهيئة زيارة لعدد من طلبة مدرسة أحمد عرابى الرسمية للغات بمديرية التعليم بالجيزة، داخل محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، تم خلالها تعريف الطلبة بالمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية خاصة فى قطاع السكك الحديدية، والوقوف على أعمال التطوير والتحديث المستمر لأسطول الهيئة من القطارات والمحطات ومنظومة الإشارات والسيطرة الآلية لتوفير عوامل الأمان والسلامة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم أفضل الخدمات فى مختلف القطاعات.

وتأتى هذه المبادرة فى إطار حزمة من الإجراءات التوعوية والتربوية التى تنفذها وزارة النقل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية والتى تشمل عقد الندوات والمؤتمرات ولقاءات التوعية الدينية والوطنية للتوعية بالحفاظ على الممتلكات العامة وخطورة التعدى على مرافق الدولة مثل رشق القطارات بالحجارة والعبور من الأماكن غير المخططة والتبعات القانونية لمثل هذه الممارسات التى تهدد أمن وسلامة المواطنين.

وعبر المشاركين فى الفاعلية عن سعادتهم البالغة بزيارة محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل التى تمثل واجهة حضارية تعكس مستوى التطوير والتحديث الذى تشهده الدولة المصرية فى كافة المجالات، مؤكدين على حرص المؤسسات التعليمية على أداء دورها الأصيل فى تربية الأطفال والشباب على السلوك الحضارى، واحترام القانون، والحفاظ على مرافق الدولة، وعلى رأسها السكك الحديدية.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمواطنين المشاركة الإيجابية والفعالة فى الحفاظ على منجزات ومقدرات الشعب المصرى والتصدى للممارسات والسلوكيات السلبية والشائعات التى تستهدف الاضرار بمرفق السكك الحديدية.

لوحات توعية



جانب من الزيارات