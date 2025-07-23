شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعا "مالوش كتالوج" و"دمار مستتر" يحصدان المركز الثالث عربيًا ودوليًا في مسابقة الإبداع الإعلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق قسم العلاقات العامة والإعلان كلية الإعلام (بنات) – جامعة الأزهر، إنجازًا جديدًا على الساحتين العربية والدولية من خلال فوز اثنين من مشروعات التخرج لطالبات القسم للعام الحالي في مسابقة الإبداع الإعلامي التي تنظمها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي.

فاز مشروع "مالوش كتالوج" بالمركز الثالث على المستوى العربي، فيما حصد مشروع "دمار مستتر" المركز الثالث على المستوى الدولي، بعد أن كان قد نال المركز الثالث محليًا، في إنجاز متصاعد يعكس قوة المشروع واستمرارية تأثيره.



طالبات إعلام الأزهر بنات



طالبات إعلام الأزهر بنات



طالبات إعلام الأزهر بنات

جاء هذا الإنجاز تتويجًا للجهود الإبداعية والبحثية المتميزة التي قدمتها الطالبات في فئة العلاقات العامة والإعلان، حيث تميز المشروعان بفكرتهما ورسائلهما الإعلامية المؤثرة، ومعالجتهما المهنية لقضايا مجتمعية معاصرة.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من 118 جامعة وكلية وكيانًا تعليميًا، بإجمالي 512 مشروعًا على المستويات المحلية والعربية والدولية، ما يعكس حجم المنافسة وقيمة الإنجاز.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المرموقة لكلية الإعلام (بنات) – جامعة الأزهر، وقسم العلاقات العامة والإعلان، ودورهما في دعم الابتكار وتمكين الطالبات من المنافسة في كبرى المسابقات الإعلامية على المستويات المحلية والعربية والدولية.

وقد جاء هذا النجاح برعاية عميدة الكلية الأستاذة الدكتورة ولاء عقاد، وبإشراف عام من رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان الأستاذة الدكتورة منى عبد الجليل، مما يعكس حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية محفزة تدعم التميز والإبداع.

يُذكر أن المشروعين تمّا تحت إشراف كل من الدكتورة هيام طلخان، والدكتورة أمل حنيش، اللتين أعربتا عن فخرهما بهذا التميز، موجّهتين الشكر لطالبات الفريقين على جهودههن، ولكلية الإعلام وقسم العلاقات العامة والإعلان على ما قدّموه من دعم ورعاية.



