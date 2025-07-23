شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: ضم المهندس مصطفى أنور لصندوق تكريم شهداء العمليات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على ضم المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.



يأتي ذلك تكريماً للشهيد المذكور، وتأكيداً على نهج الدولة في إعلاء قيمة التضحية، وترسيخ مبدأ الوفاء لمن قدموا أرواحهم أو تضرروا نتيجة العمليات الإرهابية، حيث استشهد متأثراً بإصابته جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية خلال إحدى العمليات الأمنية مؤخراً.