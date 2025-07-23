شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للبحوث يحصد خمس جوائز ضمن جوائز الدولة لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024، حيث حقق المركز القومى للبحوث إنجازًا بارزًا بحصوله على خمس جوائز فى مجالات متنوعة، مما يعكس تفوق المركز وريادته فى مجال العلم والابتكار.

وجاءت الجوائز التى نالها باحثو المركز على النحو التالي:

جائزة المرأة التقديرية فى مجال الصحة والعلوم الصيدلية حصلت عليها الأستاذة الدكتورة أمانى عبد المنعم مصطفى عبد الرحمن، أستاذ باحث متفرغ بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية.

جائزة التفوق فى العلوم التكنولوجية المتقدمة فاز بها الأستاذ الدكتور أسامة محمد مصطفى درويش، أستاذ باحث فى معهد البحوث الزراعية.

فيما جاءت جوائز الدولة التشجيعية كالتالى:

جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم البيولوجية نالها الدكتور أحمد صالح رمضان خيرة، باحث فى معهد الصناعات الكيماوية.

جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الأساسية تم منحها مناصفة للدكتورة فيفيان فايز لطفى بانوب، أستاذة باحث مساعد بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية، والدكتور محمد سعد عبد الكريم هلال، باحث بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية.

ويأتى هذا الإنجاز فى إطار جهود المركز القومى للبحوث المستمرة لتعزيز البحث العلمى ودعم الابتكار فى مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، مؤكدًا مكانته كصرح للتميز والابتكار فى مصر والمنطقة.