الخليج 365: جهود مصر مستمرة فى دعم دخول المساعدات الإنسانية لغزة

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى العدد المطبوع الصادر اليوم السبت، مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها " جهود مصر مستمرة فى دعم دخول المساعدات الإنسانية لغزة.. رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة: القاهرة تدعم إرساء السالم بصورة دائمة فى الشرق الأوسط ورفض تهجير الفلسطينيين".اقرأ فى العدد غدا



- الرئيس السيسى فى الذكرى 73 لثورة 23 يوليو المجيدة: مصر تواصل تعزيز مكانتها إقليميا ودوليا.. بالدنا ستظل منيعة بجبهتها الداخلية المتماسكة.. مواطنون وسياسيون يحيون ذكرى الثورة من ضريح عبدالناصر

- ”الخليج 365” تحتفل مع أوائل الثانوية العامة بالتفوق

- مبادرة سحب الأدوية منتهية الصالحية فى أسبوعها الأخير

- المجاعة والقصف يحاصران الفلسطينيين.. "الصحة الفلسطينية" تسجل 10 حالات وفاة نتيجة المجاعة خلال 24 ساعة.. و"أونروا" تجدد الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلى عن القطاع

- البنك المركزى: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهر

- 2.4 مليار جنيه قيمة التغطية التأمينية لسنترال رمسيس.. "القمحاوى": لا صحة لوجود أى ثغرات فى أنظمة الأمان الخاصة بأنظمة التأمين على السنترال