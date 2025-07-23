- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: جهود مصر مستمرة فى دعم دخول المساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى العدد المطبوع الصادر اليوم السبت، مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها " جهود مصر مستمرة فى دعم دخول المساعدات الإنسانية لغزة.. رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة: القاهرة تدعم إرساء السالم بصورة دائمة فى الشرق الأوسط ورفض تهجير الفلسطينيين".اقرأ فى العدد غدا
- ”الخليج 365” تحتفل مع أوائل الثانوية العامة بالتفوق
- الرئيس السيسى فى الذكرى 73 لثورة 23 يوليو المجيدة: مصر تواصل تعزيز مكانتها إقليميا ودوليا.. بالدنا ستظل منيعة بجبهتها الداخلية المتماسكة.. مواطنون وسياسيون يحيون ذكرى الثورة من ضريح عبدالناصر
- مبادرة سحب الأدوية منتهية الصالحية فى أسبوعها الأخير- المجاعة والقصف يحاصران الفلسطينيين.. "الصحة الفلسطينية" تسجل 10 حالات وفاة نتيجة المجاعة خلال 24 ساعة.. و"أونروا" تجدد الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلى عن القطاع
- البنك المركزى: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهر- 2.4 مليار جنيه قيمة التغطية التأمينية لسنترال رمسيس.. "القمحاوى": لا صحة لوجود أى ثغرات فى أنظمة الأمان الخاصة بأنظمة التأمين على السنترال
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز