شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء الأفغانى يقيم مأدبة غداء احتفاء بأمين عام رابطة العالم الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

أقام نائب رئيس الوزراء الأفغاني، المُلّا عبدالسلام حنفى، مأدبة غداء رسمية؛ احتفاءً بزيارة معالى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والوفد المرافق لفضيلته، فى قصر “شهار شنار” بمجمع رئاسة الوزراء بالعاصمة كابل، بحضور عددٍ من كبار علماء أفغانستان.

وشهدَت مأدبة الغداء حوارًا واسِعًا ومُثمرًا، جرى التنويه خلاله بالدور المحورى لرابطة العالم الإسلامي، والثقة الكبيرة بها، والتى تُعَدُّ حسنةً من حسنات المملكة العربية السعودية أهدتها للعالم الإسلامي.

وأكّد اللقاءُ أن رابطة العالم الإسلامي تُعبّر عن وجدان وآمال وآلام الشعوب الإسلامية، وتحت مظلّتها ورايتها الجامعة علماء الأمّة الإسلامية من مختلف المذاهب، فهى رابطةٌ جامعةٌ، وحاضنةٌ للجميع.

كما نوّه اللقاءُ بالوثائق التاريخية التى أصدَرتْها رابطة العالم الإسلامى من قِبلة المسلمين الجامعة "مكة المكرمة"، برعايةٍ كريمةٍ من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله"، وهى "وثيقة مكة المكرمة" التى أمضاها 1200 مفتٍ وعالِم و"وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، والتى أمضاها كبار علماء الأمّة من مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية.