شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المعاهد الصحية المعتمدة من التعليم العالى وتستقبل طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر " الخليج 365" قائمة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والمعتمدة لدى وزارة التعليم العالى وتستقبل طلاب الثانوية العام بتنسيق الجامعات 2025. وتضم (12) معهدًا وهى على النحو التالي: وتضم (12) معهدًا وهى على النحو التالي: 1. المعهد الفنى الصحى بإمبابة. 2. المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية. 3. المعهد الفنى الصحى بطنطا. 4. المعهد الفنى الصحى ببنها. 5. المعهد الفنى الصحى بالمنصورة. 6. المعهد الفنى الصحى بالزقازيق. 7. المعهد الفنى الصحى ببورسعيد. 8. المعهد الفنى الصحى بالإسماعيلية. 9. المعهد الفنى الصحى ببنى سويف. 10. المعهد الفنى الصحى بأسيوط. 11. المعهد الفنى الصحى بسوهاج. 12. المعهد الفنى الصحى بأسوان.

