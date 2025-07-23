شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: ضم الضفة الغربية المحتلة لن يغير هوية الأرض الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس إنها تدعو المجتمع الدولى إلى إدانة رعونة الاحتلال وسياساته الفاشية وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينى، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت الحركة أن ضم الضفة الغربية المحتلة لن يغير من هوية الأرض الفلسطينية.

وأضافت أن تصويت الكنيست على مشروع قرار لفرض "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة تمهيدًا لضمها هو إجراء باطل ولا شرعية له.