رئيس الوزراء يؤكد لـ الخليج 365: لن نبيع أصولا تاريخية أو مبانى ذات قيمة

القاهرة - سامية سيد - طرحت الكاتبة الصحفية هند مختار، مدير تحرير الخليج 365، مسئول ملف مجلس الوزراء تساؤلًا على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الشائعات التي تكررت بشأن بيع أصول الدولة، خاصة بعد لقائه بعدد كبير من المستثمرين من الدول العربية الشقيقة الأسبوع الماضي.

وقالت هند مختار في سؤالها لرئيس مجلس الوزراء: "لو حضرتك تسمح لي، يمكن جزء من سؤالي حضرتك أجبت عليه قبل كده أكتر من مرة ولكن الأسبوع الماضي حضرتك التقيت عدد كبير من المستثمرين من الدول العربية الشقيقة، فظهرت شائعات أخرى عن بيع الدولة لمنطقة وسط البلد، وأنا عارفة إن حضرتك أكدت على الموضوع ده أكتر من مرة، ولكن أي إنجاز بتعمله الدولة تتكرر الشائعات، فأنا بس محتاجة يعني تأكيد أكتر من حضرتك".

ورد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: "خليني مرة أخرى أؤكد على إن إحنا مش بنستهدف عملية البيع، ودايمًا لما بنقول حسن إدارة الأصول هو إزاي أحقق أعلى عائد من الأصول المملوكة للدولة، سواء بإن إحنا بنعمل شراكات مع القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، أو حتى لو حصل نوع من زي بعض الشركات اللي عملناها، بندخل معانا الشريك الأجنبي أو المستثمر عشان نرفع أو نزود رأس المال، وبالتالي بيدخل بنسبة في هذا الموضوع، هو ده الإطار اللي إحنا بنشتغل عليه في هذا الأمر.

تابع رئيس الوزراء: "لكن يعني أنا عايز أؤكد إن هناك يعني مباني ومناطق أصلًا يعني ليس من المناسب على الإطلاق إن هو يتم بيعها، وبالعكس ده في إجراءات يعني مش عايز أقول إنها بتمنع، لأ هو حقيقةً بتمنع الدولة إن إحنا نبيع هذه الأصول، يعني مش ممكن إن أنا حأبيع أصول تاريخية أو مباني ذات قيمة، بتظل أصولها للدولة ولكن كل هدفنا كيف نحسن الاستفادة منها واستغلالها في هذا الأمر".