شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: محطة الضبعة تنتج مع اكتمالها أكثر من ضعف إنتاج السد العالى من طاقة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مشروع محطة الضبعة النووية هو حلم كل مواطن مصرى، وسيتم بدء تشغيل أول مفاعل فى النصف الثانى من عام 2028.



وأوضح أن مشروع الضبعة مع اكتمالها الطاقة التى ستخرجها أكثر من ضعف ما يخرجه السد العالى من طاقة.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة، أن دعم القيادة السياسية المتواصل لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الطاقة، وذلك بما يعزز من جهود الدولة المصرية واستراتيجيتها للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء، والسعى لخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى، والتوسع فى مصادر التوليد من الطاقات المتجددة والنظيفة فى ضوء مزيج الطاقة المستهدف خلال الفترة القادمة.