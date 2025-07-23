شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يؤكد ضرورة بدء إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية الاستراتيجية والمتميزة بين مصر واليونان، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز آليات التعاون الثنائى والارتقاء بها، لا سيّما فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، والربط الكهربائى والتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال تطرق كذلك إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث استمع رئيس الوزراء اليونانى إلى رؤية الرئيس بشأن سبل تهدئة الأوضاع فى المنطقة وتسوية النزاعات القائمة، مستعرضًا فى هذا الصدد جهود مصر الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة.

كما شدد الرئيس على ضرورة البدء فى عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف اطلاق النار، مؤكدًا موقف مصر الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار الدائمين فى منطقة الشرق الأوسط.