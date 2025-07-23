شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يؤكدان حرصهما على مواصلة تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية الاستراتيجية والمتميزة بين مصر واليونان، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز آليات التعاون الثنائى والارتقاء بها، لا سيّما فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، والربط الكهربائى والتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.