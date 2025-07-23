شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: منفذ رفح لم يغلق يوم واحد من الجانب المصرى وكل المساعدات تدخل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الموقف المصرى ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، قائلا: "منفذ رفح لم يغلق يوم واحد من الجانب المصرى وكل المساعدات والإعانات يتم دخولها و80% من المساعدات التى دخلت قطاع غزة من مصر".

وأوضح فى مؤتمر صحفى، إنه وجه الوزراء المعنيين، بخفض أسعار السلع الأساسية فى الأسواق، متابعًا أن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا 7 مليارات يورو سنويا.



وتابع أن مشروع محطة الضبعة النووية هو حلم كل مواطن مصرى، وسيتم بدء تشغيل أول مفاعل فى النصف الثانى من عام 2028.

ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة، أن دعم القيادة السياسية المتواصل لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الطاقة، وذلك بما يعزز من جهود الدولة المصرية واستراتيجيتها للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء، والسعى لخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى، والتوسع فى مصادر التوليد من الطاقات المتجددة والنظيفة فى ضوء مزيج الطاقة المستهدف خلال الفترة القادمة.