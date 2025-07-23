شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تكليفات للوزراء المعنية بخفض أسعار السلع الأساسية فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه وجه الوزراء المعنيين بخفض أسعار السلع الأساسية فى الأسواق.



وتابع فى مؤتمر صحفى، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 7 مليارات يورو سنويا، مضيفا أن مشروع محطة الضبعة النووية هو حلم كل مواطن مصري، وسيتم بدء تشغيل أول مفاعل فى النصف الثاني من عام 2028.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة، أن دعم القيادة السياسية المتواصل لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، وذلك بما يعزز من جهود الدولة المصرية واستراتيجيتها للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء، والسعي لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوسع في مصادر التوليد من الطاقات المتجددة والنظيفة في ضوء مزيج الطاقة المستهدف خلال الفترة القادمة.