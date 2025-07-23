الارشيف / أخبار مصر

رئيس الوزراء: بدء تشغيل أول مفاعل بمحطة الضبعة النووية فى النصف الثانى من عام 2028

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 23 يوليو 2025 07:40 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مشروع محطة الضبعة النووية هو حلم كل مواطن مصري، وسيتم بدء تشغيل أول مفاعل فى النصف الثاني من عام 2028 .

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة ، أن دعم القيادة السياسية المتواصل لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، وذلك بما يعزز من جهود الدولة المصرية واستراتيجيتها للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء، والسعي لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوسع في مصادر التوليد من الطاقات المتجددة والنظيفة في ضوء مزيج الطاقة المستهدف خلال الفترة القادمة.

