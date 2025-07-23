شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد طفل برصاص الاحتلال قرب بلدة عرابة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة عرابة في جنين بالضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وكانت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أفادت باندلاع اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال على مدخل بلدة عرابة جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

من جانبه، قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن، إن نظام المساعدات الذي تدعمه إسرائيل في غزة خطير ويفتقر للإنسانية.