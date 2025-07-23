شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر تأمل أن يكون وقف إطلاق النار فى قطاع غزة فى القريب العاجل والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تهنئة خاصة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم.



وتابع فى مؤتمر صحفي ، بمقر مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى خلال الأيام الماضية، والتي تضمنت عقد لقاءاتٍ ثنائية مُهمة، كان أبرزها استقبال الرئيس للفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتوافق حول ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، والسعي نحو حلول سياسية ومُستدامة للأزمات الراهنة في المنطقة، بما يُسهم في تعزيز السلم والاستقرار الاقليمي، هذا إلى جانب لقاء الرئيس أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والذي أكد خلاله الرئيس السيسي التزام مصر الراسخ بدعم الجامعة ايماناً بدورها المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الصف العربي في مواجهة ما تمر به المنطقة من تحديات؛ في حين ثمن أمين عام الجامعة المواقف المصرية الحكيمة التي تسهم في استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة من خلال دعم حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية.



وأكد أن مصر تأمل فى أن يكون وقف اطلاق النار فى قطاع غزة فى القريب العاجل.