الاثنين القادم فتح باب التسجيل لاختبار القدرات بجامعة الأزهر

القاهرة - سامية سيد - صدق مجلس وكلاء شئون التعليم والطلاب اليوم فى اجتماعه الشهرى الذى عقد برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف وحضور الدكتور سيد بكرى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكرى خضر، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على فتح باب التسجيل لأداء اختبار القدرات بكليات جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة والأقاليم يوم الاثنين القادم الموافق 28 يوليو الجارى 2025م، ولمدة أسبوعين.

وأوضح الدكتور سيد بكرى أن التسجيل إلكترونيًا تيسيرا على الطلاب فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى ودعم رؤية مصر 2030م.

وبين بكرى أن الكليات التى تجرى بها اختبار قدرات تتضمن كليات ( التربية بنين القاهرة - التربية بنات القاهرة - التربية بنين تفهنا الأشراف - التربية بنين أسيوط - التربية بنات أسيوط - القرآن الكريم وعلومها بنين بطنطا - علوم الرياضية بنين - علوم الرياضية بنات - الدراسات الإنسانية بنات القاهرة - الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف - اللغات والترجمة بنين القاهرة - شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة).

وأضاف بكرى أن التسجيل يكون من خلال الرابط التالى.

رابط خدمات جامعة الأزهر

https://share.google/RBJYxBqBIWcKDNhai