تنسيق الجامعات الخاصة 2025.. جامعة بدر تفتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة بدر عن فتح باب التسجيل بجميع كلياتها لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة للتقديم للعام الجامعى المقبل 2025 - 2026.

‎وقدمت جامعة بدر التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، وتضم جامعة بدر 16 كلية، هى: كلية الفنون التطبيقية وبها برنامج تصميم المنتجات، وبرنامج تصميم الوسائط والجرافيك، وبرنامج التصميم الداخلي والأثاث، وبرنامج المنسوجات، وبرنامج التصوير السينمائي والتلفزيوني، وبرنامج الخزف والزجاج، وبرنامج الملابس والموضة.

كما تضم كلية الحقوق، أقسام القانون العام والقانون الخاص، والاقتصاد والمالية العامة وقسم الشريعة الإسلامية، كذلك كلية التكنولوجيا الحيوية، وبها قسم التكنولوجيا الحيوية الطبية، وقسم التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية، وقسم التكنولوجيا الحيوية الزراعية، وقسم التكنولوجيا الحيوية الصناعية، وقسم التكنولوجيا الحيوية البينية، وقسم تكنولوجيا النانو الحيوية.

بينما تضم كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، أقسام المحاسبة، والمحاسبة والتمويل، والبنوك والتمويل، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية والاقتصاد ونظم معلومات الأعمال وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وكلية اللغات والترجمة وبها أقسام اللغة الإنجيليزية، واللغة الألمانية واللغة الإيطالية، واللغة الصينية، واللغة الإسبانية، واللغة الفرنسية.

كما تضم كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قسم العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، والنظم السياسية والسياسات العامة، وكلية صناعة الأفلام وفنون الآداء، وبها قسم التمثيل والإلقاء، وقسم السينما، وقسم التصميم، وقسم الجرافيك والمالتيميديا، وقسم الإعلام والانتاج والإعلانات، وقسم فنون الاستعراض، وقسم الموسيقى.

وتضم كلية العلوم الصحية أقسام، تكنولوجيا رعاية الحالات الحرجة، وتكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية، وتكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، وتكنولوجيا المختبرات الطبية، وتكنولوجيا معامل الأسنان، وتكنولوجيا الأجهزة الطبية والحيوية، فيما تضم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية أقسام، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وعلم النفس الإكلينيكي، الجغرافيا والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية ، علم المصريات وترميم الآثار، علم المكتبات والمعلومات، والفلسفة، الإعلام في تخصصات الإعلام الرقمي والإذاعة والتسويق، والدراسات الإسلامية.

فيما تضم كلية الطب البيطري وسلامة الغذاء، برنامج الطب البيطري تميز سلامة الغذاء، وبرنامج الطب البيطري تميز طب وجراحة الحيوانات، برنامج الطب البيطري تميزالحيوانات الأليفة، برنامج الطب البيطري تميز أمراض الدواجن والأسماك، وبرنامج الطب البيطري تميز علم الأدوية الإكلينيكي والذكاء الاصطناعي.

كذلك تتميز كلية الهندسة والتكنولوجيا بوجود مجموعة من الأقسام المميزة وبها أقسام، الهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية وهندسة الطاقة والطاقة المتجددة، وهندسة الميكاترونكس، وهندسة الحاسبات والنظم، وهندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية، والهندسة الكيميائية، وهندسة البتروكيماويات، وكلية التمريض وبها أقسام، أساسيات التمريض وتمريض صحة البالغين، وتمريض صحة الأم وحديثي الولادة، ورعاية صحة الأطفال والمراهقين وتمري صحة الأسرة والمجتمع وتمريض الصحة النفسية، وإدارة التمريض والقيادة والإشراف.

فيما تضم كلية الطب أقسام، علم التشريح، وعلم الأدوية الاكلينكي، والطب الشرعي وعلم السموم الاكلينيكية، وعلم الأنسجة، والطب الباطني، والكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية، وعلم الطفيليات الطبية، وعلم الأحياء الدقيقة، وعلم الأمراض، وعلم وظائف الأعضاء، والصحة العامة، والجراحة، بينما تضم كلية العلاج الطبيعي، أقسام العلوم الأساسية للعلاج الطبيعي، والعلاج الطبيعي لأمراض الباطنة والشيخوخة، العلاج الطبيعي لأمراض العظام وجراحتها، العلاج الطبيعي لأمراض الأعصاب وجراحات المخ والأعصاب،العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال وجراحاتهم، العلاج الطبيعي لصحة المرأة، العلاج الطبيعي للجراحات والحروق.

وتضم كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، أقسام الصيدلة المناعية والتقنيات الصيدلية وقسم الكيمياء الصيدلية وقسم علم الأدوية والسموم، وقسم الصيدلة الإكلينيكية وممارسات الصيدلة، وقسم الميكروبيولوجيا والمناعة، وقسم العقاقير، وقسم الكيمياء الحيوية.

بينما تضم كلية طب الفم والأسنان أقسام العلوم الأساسية والطبية، وقسم بيولوجيا الفم وأمراض الفم، وقسم طب الأسنان الترميمي، وقسم الاستعاضة، وقسم جراحة الفم والوجه والفكين، وقسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص والأشعة الفموية وقسم طب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان.