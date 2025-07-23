شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى مالي في المحطة الرابعة من جولته في غرب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، جولته الرسمية في غرب أفريقيا، حيث يتوجه اليوم الأربعاء، إلى جمهورية مالي، في المحطة الرابعة من جولته، ويصطحب معه وفداً رفيع المستوى يضم 30 من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المصرية في القطاعات المختلفة.

يعقد وزير الخارجية خلال زيارته إلى العاصمة باماكو، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين الماليين، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، وذلك لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين مصر ومالي، كما يشارك فى منتدى للأعمال لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية بين البلدين، ويلتقى مع الجالية المصرية في مالي.

كما تتناول الزيارة تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الساحل وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف.