شكرا لقرائتكم خبر عن من منتدى الحزام والطريق.. حكاية صحفي نقل الصين إلى المصريين بأسلوبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن مشاركته في المنتدى الثاني لصحفيي الحزام والطريق المنعقد في مدينة قانتشو بمقاطعة جيانغشي شرقي الصين، ألقى الزميل شريف بديع النور كلمة خلال جلسة نقاشية شارك فيها صحفيون من 52 دولة، دارت حول أفضل الطرق لتعزيز الحوار الحضاري ونقل الثقافات بين الشعوب.

وسلّط بديع النور الضوء على تجربته الشخصية في نقل الثقافة الصينية إلى الجمهور المصري، من خلال سلسلة من الفيديوهات التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارته للصين.

وأوضح أن أكبر تحدٍ في نقل الثقافات لا يكمن في اللغة أو المعلومة، بل في فهم طبيعة الجمهور المتلقي. وقال: الصين تنفق ملايين الدولارات على قنوات ومحتوى موجه إلى العالم العربي، لكنها في كثير من الأحيان لا تحقق التأثير المرجو، لأن المحتوى يُقدَّم من زاوية صينية، وبأسلوب لا يتماشى مع الثقافة العربية.

وأشار إلى أن هذه المواد تُنتج بعقلية ومنهج سرد صيني، مستخدمةً مصطلحات وأساليب حكي لا تلامس وجدان المشاهد العربي، مما يجعلها أقل جاذبية رغم جودتها التقنية العالية.

وأوضح أن الفيديوهات التي قدمها للجمهور المصري، والتي روى فيها مشاهداته عن الصين بطريقة قريبة من الذوق العام المصري، وبلغة مفهومة ومحببة للجمهور المحلي، لاقت رواجًا واسعًا وحققت نجاحًا لافتًا.

وأضاف: لن تنجح في إيصال رؤيتك وثقافتك للآخر ما لم تفهمه أولًا، وتتكلم معه بلغته وبالأسلوب الذي يفضّله. التأثير الحقيقي لا تصنعه الميزانيات، بل يصنعه الفهم العميق للناس.

واستدعى في حديثه مثالًا من التاريخ، مشيرًا إلى أن الرحالة القدامى نجحوا في نقل حضارات وثقافات شعوب كاملة، لأنهم عاشوا بين الناس وفهموا طباعهم، فجاءت حكاياتهم صادقة وقريبة للقلب، واستمرت آثارها حتى يومنا هذا.

من جهته، قال خه بينغ، رئيس اتحاد عموم الصين للصحفيين، في كلمته الرئيسية خلال المنتدى: ينبغي لوسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم أن تبني جسورًا للتفاهم، وتعزز صوت السلام، للحفاظ على استمرارية الحضارات وازدهارها.

يُذكر أن منتدى الحزام والطريق للصحفيين في دورته الثانية استضاف أكثر من 100 صحفي من مؤسسات إعلامية عالمية، وجاء عنوان الدورة هذا العام "تعزيز الحوار بين الحضارات والتحديث العالمي بقوة الصحفيين" .



المنتدى الثاني لصحفيي الحزام والطريق