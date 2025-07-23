شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تركيب الكمرات بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير لتقدم أعمال تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، حيث يمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على (20) محطة (6 سطحية - 14 علوية)

وأكدت الوزارة، أنه جارى تركيب الكمرات لكبارى المسار في القطاعات من محطة طوسون، وحتى محطة فيكتوريا، كما يجرى تنفيذ أعمال الخوازيق والاعمدة والبلاطات للمسار العلوي.

وجاري تنفيذ أعمال الأساسات والأعمدة للمحطات بالمشروع، وكذلك جارى تقدم اعمال التسوية والأسوار فى ورشتي المشروع في أبو قير وكفر عبده كما تم البدء فى أعمال المباني والبنية الأساسية بورشة كفر عبده.

والمشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، ويهدف المشروع إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

كما يهدف المشروع أيضاً إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.

ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.



