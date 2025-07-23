شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يجتمع مع وكلاء الماركات العالمية لتشجيعهم على الاستثمار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا مع وكلاء عدد من الماركات العالمية لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وكلودين كافياك، شريكة استراتيجية لكبرى العلامات التجارية الفاخرة فى العالم، إبراهيم سامى، شريك استراتيجى لكبرى العلامات التجارية الفاخرة فى العالم، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمى، والدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار.

ورحب رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع بوجود ممثلى الماركات العالمية فى مدينة العلمين الجديدة، معربا عن تطلعه للتعاون مع الشركات المنتجة للماركات العالمية للتواجد فى السوق المصرية، وذلك فى إطار دعم سياحة التسوق فى مصر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن السوق المصرية ضخمة، ويوجد عدد كبير من المواطنين المصريين الذين يسافرون للتسوق فى الخارج، كما توجد حاجة إلى توفير تلك الماركات للسائحين الأجانب فى مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة والبنك المركزى أسهمت فى استقرار سوق النقد الأجنبى فى ظل الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، التى أسهمت فى سهولة خروج ودخول العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف.

فيما أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الماركات العالمية ودعم سياحة التسوق، منوها إلى المزايا والحوافز التى تمنح للشركات المستثمرة فى مصر، والإعفاءات المقترنة بشهادة "يورو 1" فى السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، أعربت كلودين كافياك عن سعادتها بتواجدها فى مصر التى سبق لها زيارتها من قبل منذ عدة سنوات، فى إطار زيارات عمل وإجازات خاصة. كما أعربت عن إعجابها بما شهدته مصر من تطور على مدار السنوات الماضية، فضلا عن استقرار الأوضاع بها.

ونوهت إلى أنها ستقوم بدراسة التواجد فى مصر من قبل الماركات العالمية، ثم نقل نتائج الدراسة إلى الشركات العالمية المنتجة لتلك الماركات، معربة عن اعتقادها بوجود فرص استثمارية واعدة فى مصر.

وأوضحت كلودين كافياك أنها ستسعى لجذب النماذج الناجحة إلى مصر فى مجال الماركات العالمية عبر إيجاد تجربة تسوق ناجحة للمصريين والسائحين الأجانب فى إطار دعم سياحة التسوق.

كما أعرب إبراهيم سامى عن تطلعه للاستثمار فى مصر ونقل خبراته إليها، وكذلك تطلعه لاستثمار الماركات العالمية فى مصر.

وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تطلعه للتعاون مع ممثلى الماركات العالمية، والعمل على تواجدها فى السوق المصرية عبر خطة يتم تنفيذها فى هذا الصدد.