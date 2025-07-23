شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور للمفرج عنهم بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أول صور للمفرج عنهم بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى 23 يوليو، حيث أعرب عدد من المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل عن امتنانهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد صدور قرار بالعفو عنهم، موجهين له كلمات الشكر والتقدير على ما وصفوه بـ"لمّ الشمل" الذى أعادهم إلى أحضان أسرهم.

وأكد عدد منهم، وقد غلبتهم دموع الفرح لحظة خروجهم، أن الرئيس "أدخل البهجة إلى قلوبنا وقلوب أهلنا"، معربين عن سعادتهم الغامرة بفرصة العودة إلى الحياة الطبيعية من جديد.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو.

وقد عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجاناً لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد من تنطبق عليهم الشروط.

وأسفرت أعمال اللجان عن انطباق القرار على 1056 نزيلاً ممن استوفوا المعايير القانونية اللازمة، ليشملهم قرار الإفراج.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية للنزلاء، وتمكين من تم تأهيلهم للاندماج مجدداً في المجتمع، عبر تفعيل أساليب الإفراج التي تتيح لهم بداية جديدة في الحياة.



فرحة غامرة بالافراج عنهم



فرحة غامرة بالافراج عنهم



فرحة غامرة بالافراج عنهم



فرحة غامرة بالافراج عنهم



فرحة غامرة بالافراج عنهم



فرحة غامرة بالافراج عنهم



فرحة غامرة بالافراج عنهم



فرحة غامرة بالافراج عنهم



فرحة غامرة بالافراج عنهم