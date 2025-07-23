شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسى إلى رئيس النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتكليف من رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، مع الفريق أول عبد الرحمن تياني، رئيس جمهورية النيجر، خلال زيارته إلى العاصمة النيجرية نيامي، حيث سلّم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره النيجري تتضمَّن التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وقد نقل الوزير عبد العاطي تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس عبد الرحمن تياني، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي في إطار السعي لتعزيز علاقات التعاون بين مصر والنيجر في شتى المجالات، ومواصلة تقديم الدعم للأشقاء في النيجر، استنادًا إلى الروابط التاريخية بين الشعبين.

كما أكد وزير الخارجية اعتزاز مصر بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية مع النيجر، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويُسهم في تحقيق الرخاء والتنمية لشعبي البلدين. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى اصطحابه وفدًا رفيع المستوى من ٣٠ من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المصرية العامة والخاصة، للمشاركة في منتدى الأعمال المصري-النيجري الأول، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لاسيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والتشييد والبناء، والتعدين، معرباً عن تطلعه إلى أن يُشكل المنتدى نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الواعدة.

وأكد الوزير عبد العاطي على الأهمية الاستراتيجية لاستقرار النيجر بالنسبة للأمن القومي المصري، باعتبار إقليم الساحل الأفريقي امتدادًا طبيعيًا للجوار الاستراتيجي لمصر، في ظل تنامي التهديدات الإرهابية وتزايد الجماعات المسلحة على امتداد القارة، الأمر الذي يفرض ضرورة تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين مصر والنيجر.

كما تناول اللقاء التعاون القائم بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أبرز الوزير الدور الريادي الذي يضطلع به الأزهر الشريف باعتباره منارة للاعتدال ونشر النهج الوسطي للإسلام، من خلال تكثيف الدورات التدريبية للأئمة والدعاة النيجريين، وإيفاد المبعوثين الدينيين، فضلًا عن تقديم المنح الدراسية للطلاب النيجريين للدراسة في جامعة الأزهر. وكذلك الدور الذي يقوم به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تدريب وبناء قدرات الكوادر الوطنية النيجرية في المجالات المختلفة التي تمثل أولوية.

وقد شهد اللقاء أيضًا تناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب افريقيا، والتحديات الأمنية المتصاعدة المرتبطة بانتشار التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، فضلًا عن الأوضاع في دول الجوار الأفريقي وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جانبه، طلب الرئيس تياني نقل تحياته وتقديره إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة للشعب النيجري، وحرصها الدائم على الوقوف إلى جانب النيجر في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية التي تمر بها البلاد. كما أشاد بالدور المصري الرائد على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبما يقدمه الأزهر الشريف من دعم في مجالات التعليم الديني والتثقيفي في النيجر.