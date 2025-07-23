شكرا لقرائتكم خبر عن سفير قطر مهنئا بذكرى ثورة يوليو: نعتز بعلاقتنا مع مصر ونثمن إنجازاتها والان مع تفاصيل الخبر

هنأ السفير طارق علي فرج الأنصاري سفير قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأعرب عن اعتزاز بلاده العميق بالعلاقات الأخوية المتجذّرة بين بلدينا، مؤكدا حرص دولة قطر على توثيق عُرى الشراكة والتعاون في شتى المجالات، بما يلبي تطلعات قيادتينا وشعبينا نحو مستقبل مزدهر، وفق بيان صادر عن السفارة بالقاهرة.

وأشاد السفير القطرى بما حققته الشقيقة مصر من إنجازات ملحوظة ونهضة تنموية شاملة، متمنيًا لمصر دوام الأمن والتقدم تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.