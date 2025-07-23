شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة يهنئ الفائزات بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى السيدات المصريات الفائزات بجوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعام 2024، والتي أعلنتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال اجتماع مجلس الأكاديمية رقم (182)، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز العلمي المتميز الذي يعكس حجم العطاء والتميز لدى المرأة المصرية في الساحة البحثية والعلمية، وتؤكد هذه الجوائز على إسهاماتهن البارزة في مجالات البحث العلمي المختلفة ودورهن المشرف في دعم مسيرة العلم والتنمية في مصر، مؤكدة على أن هذا التكريم يسلط الضوء على قدرة المرأة المصرية على قيادة قاطرة البحث العلمي بنجاح، والمساهمة بقوة في بناء الجمهورية الجديدة.

هذا وقد فازت بجوائز المرأة التقديرية كل من الدكتورة إيمان زهران عبد الحميد النجار، أستاذ بجامعة المنصورة، في مجال الزراعة والعلوم الغذائية والدكتورة أماني عبد المنعم مصطفى، الباحثة بالمركز القومي للبحوث، في مجال الصحة والعلوم الصيدلية ، والدكتورة أميمة عبد الجواد مدبولي القاضي، الباحثة بمركز بحوث وتطوير الفلزات، في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية، والدكتورة منى فؤاد علي عبد الغني، أستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، في مجال العلوم الاجتماعية.

وفازت بجوائز المرأة التشجيعية كل من الدكتورة مرفت عبد الحليم عبد الرحمن، الأستاذ بجامعة دمنهور، مناصفة مع الدكتورة يسرا أحمد سلطان عبد الرحمن، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، في مجال الزراعة والعلوم الغذائية والدكتورة رشا محمد عبد الرؤوف، الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، في مجال الصحة والعلوم الصيدلية ، والدكتورة ولاء صلاح الدين إسماعيل، الأستاذة بالجامعة البريطانية في مصر، وذلك في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية.