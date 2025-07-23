شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تدير الهيئة الوطنية للانتخابات الاستحقاقات الدستورية؟ وما صلاحياتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

في حكم قضائي حديث، أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز لأي جهة التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، الحكم أوضح بالتفصيل ما هي صلاحيات الهيئة؟ وما الذي يهم الناخبين والمترشحين معرفته قبل أي استفتاء أو انتخابات؟

ما يجب أن تعرفه عن صلاحيات “الوطنية للانتخابات” • إدارة كاملة للعملية الانتخابية:الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم وإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات والإشراف على كل مراحلها.• ضمان حقوق الناخبين والمترشحين:• تأكيد حق كل ناخب في التصويت.• ضمان المساواة بين جميع المرشحين والناخبين.• إصدار قرارات تنظيمية تضمن الشفافية والنزاهة. • تنظيم العملية الانتخابية بالكامل:• إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، مع تحديث وتنقية دورية.• دعوة الناخبين وتحديد مواعيد وجدول زمني لكل استحقاق انتخابي أو استفتاء. • فتح باب الترشح ومتابعته:• تحديد مواعيد الترشح والإجراءات والأوراق المطلوبة.• فحص الطلبات والتحقق من الشروط وإعلان القوائم النهائية للمرشحين. • الإشراف على الاقتراع والفرز:• اختيار الأعضاء لإدارة عمليات التصويت والفرز من العاملين بالدولة أو الهيئات القضائية.• تحديد المراكز والمقار وتوزيع المسؤوليات بدقة.• إصدار القرارات اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل وخارج اللجان. • تصويت المصريين بالخارج:• وضع القواعد المنظمة للعملية بما يتناسب مع أوضاعهم.• تحديد مقار اللجان بالخارج وعددها وضمان نزاهة الإشراف بالتنسيق مع وزارة الخارجية.