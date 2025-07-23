شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس ويوجه بمنع الانتظار الخاطىء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية بعدد من أحياء المنطقة الغربية، كما تفقد المنطقة المحيطة بميدان رمسيس لمتابعة أعمال التطوير الجارية به.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على وجود حملات دورية مكثفة لمنع الانتظار الخاطىء بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، ورفع السيارات المتهالكة والاشغالات بالأحياء للحفاظ على السيولة مرورية ومتابعة مستوى النظافة .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم من تطوير بالشوارع ، ومنع عودة الاشغالات مرة أخرى.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق شبرا الرابط بين وسط المدينة ومناطق الساحل، وروض الفرج ، والتي تشمل رفع كفاءة الإنارة،والرصف،والبلدورات ودهان حوائط النفق بالتنسيق بين مديرية الطرق بالمحافظة، وشركة المقاولون العرب، وذلك فى إطار جهود المحافظة فى رفع كفاءة الطرق والميادين العامة.

رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير نفق شبرا



محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير نفق شبرا



محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير نفق شبرا



محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس



محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس