شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. نُجدد الفخر بتاريخ مصر المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية أن ذكرى ثورة 23 يوليو تعد لحظة للتأمل فى الماضى، والعمل من أجل الحاضر، والأمل فى مستقبل يليق بمصر وأبنائها.

وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "في ذكرى ثورة 23 يوليو، نُجدد الفخر بتاريخ مصر المجيد، ونُحيي إرادة شعبٍ صنع التغيير وسعى للاستقلال والعدالة..هي لحظة للتأمل في الماضي، والعمل من أجل الحاضر، والأمل في مستقبل يليق بمصر وأبنائها.. كل عام ووطننا بخير وسلام".