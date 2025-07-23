شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الأولى 2025.. الحد الأدنى للتنسيق لطلاب النظامين "القديم والحديث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بمكتب تنسيق القبول بالجامعات، إن تنسيق هذا العام سيشهد حدين أدنى بـ تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، خاصة وأن نتيجة الثانوية العامة هذا العام تضم طلاب النظامين " القديم والحديث".

مكتب التنسيق يستعد لاستلام نتيجة الثانوية العامة 2025

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن هناك حوالى 45 ألف طالب وطالبة بـ الثانوية العامة هذا العام باقيين للإعادة من العام الماضى وبما أن النظام القديم كان مجموع الدرجات فى الثانوية العامة من 410 درجة سيكون لهؤلاء الطلاب حد أدنى منفصل عن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2025 لأن مجموع الدرجات لهم 320 درجة.

وأعلن مكتب التنسيق رفع حالة التأهب تمهيدا لاستلام نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزارة التربية والتعليم تميهدا لإعداد شرائح المجموع ووضع الحدود الدنيا لتسيق المرحلة الأولى وكذلك العمل على إعلان الجدول الزمنى لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى.