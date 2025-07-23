شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: تطبيق قانون العمل الجديد بداية سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران وزير العمل، أن ثورة 23 يوليو أعادت للشعب المصري كرامته وممتلكاته، ولولا الجيش المصري ما شعر الشعب بالأمن والأمان، وتماسك الجبهة الداخلية، في ظل ما يجري بالمنطقة.

وقال جبران في مداخلة خاصة للقناة "الأولي" بالتليفزيون المصري، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بشكل خاص ببناء الإنسان المصري، ويسعى للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة والوصول إلى ما تتمناه مصر من تنمية وإنشاءات عملاقة.

وأضاف أن الصراعات الداخلية التي حدثت في جميع الدول من حولنا هي ما أدت إلى انهيارها، لذلك نراهن علي الشعب المصري الواعي الذي يمتلك قدرة على فهم المخططات التي تحاك لهذه البلد العظيمة".

وتابع وزير العمل :" نحن على أعتاب الاستحقاق الدستوري وانتخابات مجلس الشوري ما يؤكد على أن الدولة المصرية دولة مؤسسات تسير علي نهج وتماسك داخلي"، لافتا إلى أن المواطن المصري البسيط يسير خلف القيادة السياسية بكل ثقة.

وأشار إلى أن الدولة تمضي علي الطريق السليم ولولا الأمان والقضاء علي الإرهاب، لم تكن هناك استثمارات بمصر، أو فرص واعدة، وافتتاح لمصانع جديدة ومناطق حرة وشركات عالمية وخلق فرص جديدة وتنمية، مؤكدا أن مصر أصبحت اليوم من أكثر عشر دول جاذبة للاستثمار.

وأوضح وزير العمل أن قانون العمل الجديد الذي أقره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سيتم تطبيقه من بداية سبتمبر القادم، هو جزء من منظومة الحفاظ علي حقوق العمال ليكون لديهم أمان وظيفي، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم للعمال كل المبادرات الجديدة لتوفير بيئة عمل أمنة.

وقال جبران: "أطلقنا مبادرة جديدة بعنوان (سلامتك تهمنا) والتي وجهت اهتماما خاصا لعمال خدمة التوصيل (الدليفري) بالإضافة إلى وجود صناديق لحماية العمالة غير المنتظمة، وندرس باستمرار احتياجات السوق المصري".

وأضاف أنه يتم تدريب العمال بالمشاركة مع القطاع الخاص، كما أن هناك العديد من المبادرات لعمل السيدات، ومراكز تدريب متنقلة لتدريب المرأة المصرية خاصة في القري والنجوع لتحسين مستوي دخل الأسرة.