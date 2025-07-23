شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالصحة العالمية: 30 ألف طفل فى غزة يعانون من سوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ريك بيبركورن اليوم الأربعاء، إن القطاع يشهد ارتفاعا حادا في معدلات سوء التغذية.

وأضاف بيبركورن، إن الأطفال في غزة يبدون أصغر من أعمارهم الحقيقية بسبب سوء التغذية، مشيرا إلى أن نحو 30 ألف طفل يعانون من سوء التغذية خلال هذا العام فقط.

ولفت بيبركورن إلى أن "نقص الإمدادات الغذائية الأساسية يؤثر على الجميع، حتى على زملائنا في غزة".

وكان مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة قد أعلن في وقت سابق أن 900 ألف طفل في القطاع يعانون من الجوع، من بينهم 70 ألفا في حالة سوء تغذية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الغضب والحنق الغربي تجاه إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في القطاع الذي بات على شفا الانهيار، إذ شدد بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية عدد من الدول، من بينها بريطانيا، على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، ورفض جميع محاولات التهجير القسري والتغيير الديمجرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

