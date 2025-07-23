شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تذيع فيديو ضمن حملة "لازم تعرف" لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، فيديو توعوى جديد، ضمن حملة "لازم تعرف" على منصات السوشيال ميديا، وفى وسائل الإعلام المختلفة لتوعية الناخبين بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في الفيديو التوعوى: لازم تعرف إن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة كل الحرص على تمكين ذوي الهمم وكبار السن من الإدلاء بأصواتهم، من خلال العديد من التيسيرات، زي توفير إرشادات بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى تجهيز لجان الاقتراع بكراسي متحركة لكبار السن وكل ده علشان يعرفوا يمارسوا حقهم في التصويت بسهولة ويسر لأنهم جزء أصيل من المجتمع مش ممكن نستغنى عنه.. شارك صوتك هيوصل.