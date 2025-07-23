شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة بولندا بالقاهرة تهنئ الشعب والحكومة المصرية بمناسبة عيد ثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت سفارة بولندا بالقاهرة، الشعب والحكومة المصرية، بمناسبة عيد ثورة يوليو.

وقالت السفارة- فى بيان على صفحتها على "الفيس بوك"، اليوم: "تتقدم سفارة جمهورية بولندا فى القاهرة بأحر التهاني إلى شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو. نتمنى أن يكون هذا اليوم تذكيرًا بالوحدة الوطنية، والقوة، والتقدم المستمر. عيد ثورة سعيد."