شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على الخليج 365.. استعلم عنها والان مع تفاصيل الخبر

ما زالت مؤشرات البحث قائمة من أولياء الأمور والطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس من خلال الدخول على الرابط التالى https://natega.youm7.com/.



ويلتقي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 27 يوليو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي هذا اللقاء في ضوء تقدير الوزارة للجهد الكبير الذي بذله الطلاب وأسرهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق، حيث سيقوم السيد الوزير بتكريمهم ، باعتبارهم نماذج مُضيئة يُحتذى بها في المجتمع.

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