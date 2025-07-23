المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: ثورة 23 يوليو محطة فارقة فى تاريخ مصر الحديث

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أكد عاطف صبحى يعقوب رئيس اللجنة العليا للأمن بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن فى الذكرى الـ 73 لثورة 23 يوليو المجيدة، عمق المعاني الوطنية لهذه المناسبة والتى تعتبر محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث

واضاف عاطف صبحى أن ذكرى ثورة 23 يوليه تعتبر حافزًا وطنيًا متجددًا لكل المصريين، نحو تعزيز قيم العمل والانتماء، ودعم جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في بناء وطن قوي ومستقر، قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والتقدم الشامل.

وفى هذه المناسبة قدم عاطف صبحى التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى، مؤكدًا عمق المعاني الوطنية لهذه المناسبة، والتى تعتبر محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث.

أكد عاطف صبحى يعقوب رئيس اللجنة العليا للأمن بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن فى الذكرى ال 73 لثورة 23 يوليو المجيدة، عمق المعاني الوطنية لهذه المناسبة والتى تعتبر محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث.